Un artista ha tenuto una performance a sorpresa presso la Fontana di Trevi, a Roma, in occasione del primo anniversario del suo ultimo album. La manifestazione ha anche segnato il lancio di una nuova versione speciale dal titolo

(askanews) – Esibizione a sorpresa di Achille Lauro a Fontana di Trevi a Roma. La performance è stata organizzata per celebrare il primo anniversario del suo ultimo album nella città simbolo del progetto e l’uscita della nuova versione speciale Comuni Immortali ora disponibile. Nel corso dell’esibizione ha eseguito alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Amor, Incoscienti Giovani, Comuni Immortali (focus track della nuova versione) e Amore Disperato. Ad accompagnarlo, Boss Doms, Gregorio Calculli e Daniele Nelli. GUARDA LE FOTO Achille Lauro, la popstar che ama stupire: dagli esordi alle Olimpiadi a Sanremo le foto più belle. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Achille Lauro e “Comuni Immortali”: l’esibizione show alla Fontana di Trevi Amica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il video dell'esibizione a sorpresa di Achille Lauro alla Fontana di Trevi per l'uscita di Comuni Immortali

Notizie correlate

Leggi anche: Achille Lauro bianco come un principe canta alla Fontana di Trevi di Roma per “Comuni Immortali” e i tre show estivi negli stadi – IL VIDEO

Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per ‘Comuni Immortali’(Adnkronos) – Achille Lauro trasforma Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: VIDEO| A Fontana di Trevi show a sorpresa di Achille Lauro per i suoi fan: Festeggiamo un anno del disco più importante della nostra storia; Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per 'Comuni Immortali' - Video; Achille Lauro, show a sorpresa a Fontana di Trevi; Achille Lauro bianco come un principe canta alla Fontana di Trevi di Roma per Comuni Immortali - IL VIDEO.

Achille Lauro e Comuni Immortali: l’esibizione show alla Fontana di Trevi(askanews) – Esibizione a sorpresa di Achille Lauro a Fontana di Trevi a Roma. La performance è stata organizzata per celebrare il primo anniversario del suo ultimo album nella città simbolo del proge ... amica.it

Roma, notte magica alla Fontana di Trevi: Achille Lauro spiazza i fan con uno show segreto (VIDEO)ROMA – Una notte inattesa, quasi cinematografica, nel cuore della Capitale. Achille Lauro ha sorpreso fan e curiosi con un’esibizione improvvisata davanti ... etrurianews.it

La ruota gira, e a volte fa giri incredibili. Per X Factor 2026 spunta un nome che nessuno si aspettava per il dopo-Achille Lauro: un’artista che anni fa ricevette un "no" proprio su quel palco - facebook.com facebook

Tre brani in più, meno bisogno di dimostrare: Achille Lauro oggi lavora su quello che ha costruito, tra successo live, addio a X Factor e un impegno che va oltre la musica x.com