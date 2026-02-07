Auto travolge 2 pedoni | morta una donna grave un' altra Tragico incidente a Lucca

Un incidente grave si è verificato questa sera a Lucca, sulla via Romana. Un'auto ha investito due pedoni, causando la morte di una donna e lasciando l’altra in gravi condizioni. La polizia sta ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico mentre i soccorritori intervenivano sul posto.

Una donna è morta e una seconda è in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 19,30 sulla via Romana a Lucca. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sono state travolte da un’auto condotta da un uomo di mezza età che stava transitando lungo la strada. La prima, di circa 70 anni, è stata colpita in pieno ed è morta sul colpo. La seconda, di 66 anni, è stata invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca dove è arrivata in codice rosso per i traumi riportati. Sotto shock il conducente dell’auto che è stato a sua volta soccorso dai sanitari del 118 e quindi trasportato a sua volta in ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

