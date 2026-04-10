Auto fa inversione e travolge due moto a Brescia | è morto il 28enne Francesco Viola grave un 22enne

Un incidente stradale si è verificato in via Serenissima a Brescia, coinvolgendo due motocicli e un'auto. La vettura ha fatto inversione e ha travolto le due moto, causando la morte di un ragazzo di 28 anni e il ferimento grave di un altro giovane di 22 anni. La Polizia sta indagando sulle cause dello scontro e sui movimenti del veicolo al momento dell'incidente.

È Francesco Viola il 28enne che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due moto e un'automobile in via Serenissima a Brescia. Viola era residente a Cazzago San Martino dove viveva con la moglie e un figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Finisce in moto contro un'auto che fa inversioneUn motociclista di 33 anni è finito all'ospedale nella mattinata di sabato 7 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada che... Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anniUna Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Auto fa inversione in tangenziale, due moto non riescono a schivarla: morto Francesco Viola, 28 anniL’incidente in via Serenissima, alla periferia est di Brescia. L’uomo lavorava a 200 metri dal luogo dell’impatto. Illeso il conducente della macchina ... milano.repubblica.it Francesco Viola, 28 anni, muore in un incidente a Brescia: stava andando al lavoro. Dolore a Cazzago San MartinoFrancesco Viola, 28enne, residente a Cazzago San Martino, è morto dopo un gravissimo incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 10 aprile 2026, in via Serenissima a Brescia. L’incidente si è verifica ... alphabetcity.it