Il veronese Thomas De Silvestri è il campione mondiale della pizza senza glutine

Durante l'edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, tenutosi nel Palaverdi di Parma, è stato incoronato campione mondiale nella categoria Pizza Senza Glutine un pizzaiolo veronese. La competizione ha attirato numerosi partecipanti provenienti da diverse parti del mondo, tutti impegnati a presentare le proprie creazioni. La vittoria di De Silvestri ha confermato il suo ruolo di riferimento nel settore delle pizze senza glutine.

L’edizione 2026 del Campionato Mondiale della Pizza, svoltosi nel consueto e prestigioso scenario del Palaverdi di Parma, ha visto imporsi nella categoria Pizza Senza Glutine una firma che è ormai garanzia di qualità assoluta: Thomas De Silvestri.Il maestro pizzaiolo di Marzana, giovane, ma.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Pizza senza glutine da record: Cattolica brilla al "Pizza senza frontiere 2026"Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti... Gregorio è il campione della pizza. Vince il titolo mondialeLucca, 26 gennaio 2026 – Si sono sfidati per tre giorni a Rimini alla competizione “Pizza senza frontiere 2026” che si è svolta all’interno della...