Gregorio è il campione della pizza Vince il titolo mondiale

Gregorio, riconosciuto come il campione della pizza, ha conquistato il titolo mondiale durante la competizione “Pizza senza frontiere 2026” a Rimini. La gara, che si è svolta nei tre giorni all’interno della Fiera Sigep World, ha visto protagonisti pizzaioli da diverse nazioni, impegnati in una sfida che ha messo in evidenza abilità e creatività nel settore.

Lucca, 26 gennaio 2026 – Si sono sfidati per tre giorni a Rimini alla competizione "Pizza senza frontiere 2026" che si è svolta all'interno della Fiera Sigep World. Era un esercito di 600 pizzaioli armati di mattarello e pronti a sfornare uno dei piatti più amati in Italia e nel mondo. E a vincere, campione mondiale indiscusso, con un punteggio più alto rispetto anche al campione dello scorso anno, è stato Gregorio Parietti, primo premio assoluto e titolo planetario in pizza tonda al piatto al mattarello, conquistata con il piatto tipico delle nostre zone, un imbattibile pane arabo. "Soddisfazione per tutto il team".

