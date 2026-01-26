Gregorio è il campione della pizza Vince il titolo mondiale

Da lanazione.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gregorio, riconosciuto come il campione della pizza, ha conquistato il titolo mondiale durante la competizione “Pizza senza frontiere 2026” a Rimini. La gara, che si è svolta nei tre giorni all’interno della Fiera Sigep World, ha visto protagonisti pizzaioli da diverse nazioni, impegnati in una sfida che ha messo in evidenza abilità e creatività nel settore.

Lucca, 26 gennaio 2026 – Si sono sfidati per tre giorni a Rimini alla competizione “Pizza senza frontiere 2026” che si è svolta all’interno della Fiera Sigep World. Era un esercito di 600 pizzaioli armati di mattarello e pronti a sfornare uno dei piatti più amati in Italia e nel mondo. E a vincere, campione mondiale indiscusso, con un punteggio più alto rispetto anche al campione dello scorso anno, è stato Gregorio Parietti, primo premio assoluto e titolo planetario in pizza tonda al piatto al mattarello, conquistata con il piatto tipico delle nostre zone, un imbattibile pane arabo. "Soddisfazione per tutto il team”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gregorio 232 il campione della pizza vince il titolo mondiale

© Lanazione.it - Gregorio è il campione della pizza. Vince il titolo mondiale

Leggi anche: Pizza Piccante, il titolo mondiale parla foggiano: vittoria per il maestro Giovanni Rinaldi

Leggi anche: «Generazione Pizza», Giuseppe Bernardo vince il titolo di giovane pizzaiolo dell'anno

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Gregorio è il campione della pizza. Vince il titolo mondiale; Pieve a Nievole, la pizza al matterello di Gregorio Parietti premiata come migliore al mondo; Campione dei ragazzi: il velocista Diego Nappi in nomination per la categoria Giovani uomini; FS e Generazione Z: un viaggio verso Milano Cortina 2026.

gregorio è il campioneGregorio è il campione della pizza. Vince il titolo mondialeGregorio Parietti, di Pieve a Nievole, pizzaiolo del Bimbotto di Vorno, trionfa alla speciale competizione Pizza senza frontiere di Rimini. Ho proposto il mio pane arabo tipico ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.