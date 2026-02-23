Sulla morte di Luca Attanasio lo Stato italiano non vuole la verità Perché?

Luca Attanasio è morto a causa di un attacco armato lungo una strada del Nord Kivu, in Repubblica Democratica del Congo. Dopo cinque anni, lo Stato italiano non ha ancora rivelato tutte le circostanze dell’incidente, alimentando dubbi sulla trasparenza. Le autorità continuano a mantenere il silenzio su alcuni dettagli chiave, mentre i familiari chiedono chiarezza. La famiglia Attanasio insiste per conoscere la verità sulla vicenda.

Cinque anni. Cinque anni sono trascorsi da quell’agguato lungo la route nationale 2 che da Goma, capoluogo del Nord Kivu (RdCongo), una delle regioni più instabili d’Africa, porta verso nord. Agguato in cui persero la vita l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del World Food Programme Mustapha Milambo. Un agguato presto derubricato a tentativo di rapina o rapimento finito male. Ma in questi cinque anni chi segue ilfattoquotidiano.it ha certamente letto le decine di articoli che abbiamo dedicato a questo dossier, principalmente a firma mia e di Gianni Rosini (chi vuole li può facilmente recuperare e leggere tutti ), in cui pezzo pezzo abbiamo mostrato le troppe incongruenze e le macroscopiche falle di questa versione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ora la verità sulla morte di Attanasio"Alla vigilia del quinto anniversario della morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore ucciso in Congo, si sono tenute alcune commemorazioni in provincia di Lecco.

Il segretario di Stato Vaticano a Limbiate per commemorare l’ambasciatore Luca AttanasioIl segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, si trova a Limbiate per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso cinque anni fa in Congo.

Nuove rivelazioni sulla morte di Luca Attanasio: l'ambasciatore sarebbe stato un obiettivo designato per interessi russi sui giacimenti di niobio a Lueshe - facebook.com facebook

Il cardinale Parolin ha ricordato la figura di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in RD Congo nel quinto anniversario dell'omicidio, prima nel cimitero di Limbiate e poi in una Messa nella chiesa di san Giorgio @TerzaLoggia x.com