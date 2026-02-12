Mensa Falcone e Borsellino festa per la riapertura | investimento di 350mila euro

Mercoledì pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione della mensa della scuola primaria Falcone e Borsellino, che dopo anni di problemi è stata finalmente riaperta al pubblico. Molti genitori e bambini hanno partecipato alla festa, che ha segnato il ritorno di un servizio fondamentale grazie a un investimento di 350mila euro. La mensa ora è funzionante e pronta ad accogliere gli studenti in un ambiente rinnovato e più sicuro.

Grande partecipazione mercoledì pomeriggio all'inaugurazione della mensa della scuola primaria Falcone e Borsellino, tornata pienamente agibile dopo anni di difficoltà e importanti interventi di riqualificazione. Alle ore 16 dell'11 febbraio, famiglie, bambini, insegnanti e amministratori si sono.

