Achille in ospedale… Billy Costacurta la confessione drammatica sul figlio

Da caffeinamagazine.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Billy Costacurta ha rivelato che il suo figlio Achille si trova attualmente in ospedale. La notizia è stata condivisa dal ex calciatore attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause del ricovero. La comunicazione ha suscitato attenzione tra i fan e i media, che hanno seguito con interesse gli aggiornamenti sulla situazione personale dell’ex giocatore.

Per anni il pubblico lo ha conosciuto come uno dei volti più solidi e rassicuranti del calcio italiano, un uomo abituato alla disciplina, al controllo, alla misura. Eppure, dietro quell’immagine così composta, c’era una storia privata segnata da paure profonde, sensi di colpa, notti interminabili e una sofferenza familiare che ha messo tutti a dura prova. Nella lunga conversazione concessa al podcast One more time di Luca Casadei, Billy Costacurta ha scelto di mettere da parte il personaggio pubblico e di raccontarsi in modo radicalmente sincero. L’intervista ha seguito il format consueto del podcast, partendo dall’infanzia, dal rapporto con i genitori e dai passaggi fondamentali della sua vita personale e professionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: “Non riuscivo a vederlo in ospedale”Non è la prima volta che Billy Costacurta si lascia andare a confessioni sul figlio Achille: il ragazzo, non è certo un mistero, ha vissuto...

“Rotto i…”. Milan-Inter, la furia di Billy Costacurta in diretta a Sky ClubIl post-partita di Milan-Inter, terminato con la vittoria per 1-0 dei rossoneri, ha acceso un acceso dibattito televisivo negli studi di Sky Club,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille: Non riuscivo a vederlo in ospedale; Costacurta: Per conoscere Martina chiamai Armani, mi feci invitare a casa sua dopo una sfilata. Mi allenavo tanto per non vedere mia madre piangere dopo la morte di mia sorella; Billy Costacurta, rivelazioni sul figlio Achille: Non ce la facevo a entrare in ospedale, Martina sì; Billy Costacurta torna a parlare del figlio Achille | Non riuscivo a vederlo in ospedale.

billy costacurta achille in ospedale billyBilly Costacurta torna a parlare del figlio Achille: Non riuscivo a vederlo in ospedaleIn una lunga intervista, Billy Costacurta ha parlato del rapporto col figlio Achille e dei momenti più difficili vissuti con lui ... dilei.it

billy costacurta achille in ospedale billyMartina Colombari e Billy Costacurta, la confessione sul figlio Achille che spiazza | Corsa in ospedaleMartina Colombari e Billy Costacurta hanno dovuto affrontare la diagnosi del figlio Achille, e a parlarne è stato di nuovo l'ex Campione. ilsussidiario.net

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.