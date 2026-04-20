Achille in ospedale… Billy Costacurta la confessione drammatica sul figlio

Billy Costacurta ha rivelato che il suo figlio Achille si trova attualmente in ospedale. La notizia è stata condivisa dal ex calciatore attraverso un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause del ricovero. La comunicazione ha suscitato attenzione tra i fan e i media, che hanno seguito con interesse gli aggiornamenti sulla situazione personale dell’ex giocatore.

Per anni il pubblico lo ha conosciuto come uno dei volti più solidi e rassicuranti del calcio italiano, un uomo abituato alla disciplina, al controllo, alla misura. Eppure, dietro quell’immagine così composta, c’era una storia privata segnata da paure profonde, sensi di colpa, notti interminabili e una sofferenza familiare che ha messo tutti a dura prova. Nella lunga conversazione concessa al podcast One more time di Luca Casadei, Billy Costacurta ha scelto di mettere da parte il personaggio pubblico e di raccontarsi in modo radicalmente sincero. L’intervista ha seguito il format consueto del podcast, partendo dall’infanzia, dal rapporto con i genitori e dai passaggi fondamentali della sua vita personale e professionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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