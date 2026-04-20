Un nome noto della famiglia è finito sotto i riflettori dopo che un familiare ha condiviso la notizia che Achille si trova in ospedale. La comunicazione, arrivata attraverso un post sui social, non specifica le ragioni del ricovero né le condizioni di salute del giovane. La notizia ha suscitato reazioni tra amici e followers, mentre la famiglia non ha rilasciato ulteriori dettagli.

Un nome, una famiglia famosa, e poi quel dettaglio che spezza il fiato: Achille, in ospedale. Nel podcast One more time di Luca Casadei, Billy Costacurta ha messo da parte l’ex difensore imperturbabile e ha aperto la porta su una storia privata fatta di paura, sensi di colpa e giorni che non si dimenticano. Per anni il pubblico lo ha visto come un simbolo di equilibrio. Ma dietro l’immagine “solida” del calcio italiano, l’ex campione ha raccontato una sofferenza familiare che ha attraversato la sua vita e quella di Martina Colombari, fino a diventare un vero e proprio dramma. Dal racconto di una vita alla ferita più profonda. L’intervista segue la struttura tipica del podcast: l’infanzia, il rapporto con i genitori, i passaggi decisivi della carriera e dell’identità personale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Achille, in ospedale…”. Billy Costacurta e il dramma raccontato sul figlio

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Billy #Costacurta a Sky: “Sebastiano #Esposito sta crescendo bene a #Cagliari. Ha talento. Se inizia a segnare con continuità, può diventare un attaccante da Nazionale e chissà magari fare coppia col fratello Pio” x.com