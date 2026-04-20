Il Torino cerca un portiere | nel mirino il croato Horkas | CM

Il Torino sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Tra i nomi inseriti nella lista di possibili acquisti c’è anche il portiere croato, nato nel 1999, attualmente in forza al Las Palmas. Il club sta monitorando la situazione e considerando eventuali mosse di mercato, mentre anche altre squadre italiane, come il Bologna, hanno mostrato interesse per lo stesso giocatore.

Il classe ’99 del Las Palmas interessa anche al Bologna In vista della prossima stagione il Torino si sta muovendo anche per un portiere. In uscita c’è Franco Israel, acquistato l’estate scorsa e sorpassato presto da Paleari al quale si vorrà affiancare un portiere ugualmente esperto ma più giovane. A tal proposito, Calciomercato.it registra un interesse dei granata per il croato Dinko Horkas, classe ’99 in forza al Las Palmas. Il Torino cerca un portiere: nel mirino anche il croato Horkas (Instagram) – Calciomercato.it I granata hanno un filo diretto con il club delle Canarie, come dimostra pure il recente affare per Saul Coco, preso con un investimento di circa 8,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Torino cerca un portiere: nel mirino il croato Horkas | CM Notizie correlate Leggi anche: Juve, si cerca un portiere. Carnesecchi nel mirino: determinante la Champions Calciomercato Milan, Puljic nel mirino dei rossoneri: il croato interessa anche ad altri club europeiLa finestra invernale di calciomercato è ufficialmente aperta dal 2 gennaio, ma il Milan, diversi giorni prima, aveva chiuso il primo, finora unico,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pubblicato dall'Università di Torino un bando per due borse di ricerca nell'ambito del progetto Fami Exit; Torino, Wizz Air cerca personale: ecco i posti disponibili e come candidarsi; Al via Biennale Tecnologia 2026: alla ricerca di soluzioni per un futuro migliore; Ospedale Torino nord alla Pellerina: la politica cerca una soluzione mentre si riapre la discussione sull'area di Via Traves e sull'interesse della Juventus. Il Torino cerca un portiere: nel mirino anche il croato Horkas | CMIn vista della prossima stagione il Torino si sta muovendo anche per un portiere. In uscita c’è Franco Israel, acquistato l’estate scorsa e sorpassato presto da Paleari al quale si vorrà affiancare un ... calciomercato.it CERCHIAMO STALLO URGENTISSIMO PER GIOVEDÌ (su Torino e dintorni senza altri gatti) Giovedì ha solo un anno e mezzo, è un bel gatto giovane ma per una serie di sfortunati eventi cerca uno stallo urgentissimo su Torino e dintorni. È sterilizzato ma non facebook Torino e il caro carburanti: cerca di rubare gasolio da una cisterna a Susa ma perde 200 litri al suolo. Denunciato 48enne x.com