Juve si cerca un portiere Carnesecchi nel mirino | determinante la Champions

Torino, 5 marzo 2026 – Riflessioni urgenti sulla porta della Juventus. Le difficoltà di Michele Di Gregorio sono apparse lampanti e anche Luciano Spalletti ne ha preso atto, dando fiducia nelle ultime partite a Mattia Perin, un cambio di gerarchia che sembra preludio anche a una rivoluzione estiva di mercato. Sostanzialmente, Di Gregorio è in uscita e la Juventus valuterà offerte a fine stagione per fare posto a un nuovo titolare. Il problema, semmai, è relativo al budget, che ormai sarà diretta emanazione del risultato finale in campionato: con il quarto posto ci saranno più risorse, senza sarà mercato più parsimonioso. Ballano 50-60 milioni di euro di ricavi in più in caso di partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie, soldi che al bilancio juventino servono per generare un mercato più aggressivo ma evitando salassi finanziari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Juve, si cerca un portiere. Carnesecchi nel mirino: determinante la ChampionsAlla Continassa si lavora all’acquisto di un portiere, piacciono Carnesecchi e Vicario ma il budget dipenderà dall’accesso alla Champions League. L’Atalanta fissa l’asticella a 40 milioni e non accett ... sport.quotidiano.net

