Il calciomercato del Milan si arricchisce di un nuovo talento, Puljic, attualmente nel mirino dei rossoneri. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il difensore croato interessa anche ad altri club europei, suscitando interesse e valutazioni da parte della società milanese. Un’operazione che potrebbe influire sulle strategie di mercato e sulla rosa della squadra.

La finestra invernale di calciomercato è ufficialmente aperta dal 2 gennaio, ma il Milan, diversi giorni prima, aveva chiuso il primo, finora unico, innesto del proprio mercato. Vale a dire Niclas Fullkrug. Come noto, l'attaccante tedesco è arrivato dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Da questa trattativa, poco movimento da parte del club di Via Aldo Rossi sul mercato. Si parla, tutt'oggi, di possibili nomi per rinforzare la difesa, ma nessuno sembra essere così caldo per questi ultimi giorni di gennaio. Ben più attivo il mercato che riguarda i giovani talenti che si uniranno al Milan Futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Puljic nel mirino dei rossoneri: il croato interessa anche ad altri club europei

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il possibile trasferimento di Josip Sutalo dall'Ajax sta attirando l’attenzione di diversi club europei, inclusi alcuni team di Serie A.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CALCIOMERCATO MILAN: CASSA PER I ROSSONERI #calciomercato #milan #calcio #seriea #cassa #rossoneri

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato Milan, trattativa avviata per il talento del Bayern; Milan, chi è Ljubo Puljic: trattativa per il gigante croato della difesa del futuro; Dal Bayern Monaco II al Milan: chi è Ljubo Puljic, il nuovo centrale messo nel mirino dai Rossoneri; Live, calciomercato Milan, Alex Jimenez: soldi anche per il Real, il punto su Gila.

Milan, discorsi per Pulijc del Bayern: retroscena sulla Juve | CMPuljic dalla Juve al Milan: le ultime di Calciomercato.it sull'interesse e il tentativo dei rossoneri per il talento del Bayern Monaco ... calciomercato.it

Altro colpo in prospettiva in difesa? Milan su Puljic del Bayern MonacoDopo El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 preso dalla Be Sport Academy, il Milan sta lavorando ad un altro colpo in prospettiva in difesa: i rossoneri sono infatti ... milannews.it

#Calciomercato #Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | #LIVE #News - facebook.com facebook

#Calciomercato, il @acmilan punta a questo acquisto 'last minute' in Premier League - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com