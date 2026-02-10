Decreto sicurezza il sondaggio tra la Gen Z | 8 studenti su 10 approvano le misure Ma c’è chi protesta | Punire e basta non serve a niente

Otto studenti su dieci della Generazione Z approvano le misure del nuovo Decreto Sicurezza varato dal governo Meloni. La maggioranza dei giovani si mostra favorevole alle norme, soprattutto per combattere la criminalità tra i loro coetanei. Tuttavia, c’è anche chi si oppone, sostenendo che punire senza alternative non risolve nulla. La questione divide i ragazzi, tra chi vede nelle leggi un modo per tutelare la sicurezza e chi invece le considera solo repressione.

La Gen Z si scopre grande sostenitrice dell'”ordine”. Il nuovo Decreto Sicurezza, varato dal governo Meloni, anche per contrastare la criminalità giovanile, ottiene un consenso netto tra i più giovani. A dirlo è un instant poll realizzato da Skuola.net su oltre mille ragazze e ragazzi della sua community, chiamati a esprimere un giudizio «a caldo» sul provvedimento. L’esito: l’84% dei partecipanti si dichiara d’accordo con la stretta. Solo una minoranza – pari al 16% – ritiene le misure eccessive o sbagliate. A riprova di questo atteggiamento votato al rigore, basta dare uno sguardo ai commenti lasciati dagli stessi studenti sui canali social.🔗 Leggi su Open.online

