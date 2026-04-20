Il Terranuova non sbaglia Innocenti entra e decide

Nel match tra Terranuova Traiana e Camaiores, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 2-1, grazie a un gol di Innocenti che è entrato in campo e ha deciso l'incontro. La formazione locale ha adottato un modulo 3-5-2, con Pagnini tra i pali e Benucci, Degl’Innocenti e Senzamici nella linea difensiva. La partita si è conclusa con la vittoria del Terranuova Traiana, che ha ottenuto tre punti importanti.

TERRANUOVA TRAIANA 2 CAMAIORE 1 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Senzamici (14’ s.t. Batignani); Simonti (20’ s.t. Tassi), Cioce, Saltalamacchia (24’ s.t. Mannella), Sesti (38’ s.t. Cardo), Marini; Bruni, Iaiunese (24’ s.t. Innocenti). A disposizione: Rosadi, Boccardi, Lamaj, Fantoni. Allenatore: Becattini. CAMAIORE (3-4-2-1): Di Biagio; Accorsini (41’ s.t. Marcucci), Diana, Ficini; Tavernini, Bartelloni (41’ s.t. Luciani), Remedi, Raineri; Bongiorni (28’ s.t. Grilli); Bigica (24’ s.t. Bifini); Magazzù (41’ s.t. Ferracuti). A disposizione: Pierallini, Macchi, Casani, Belli. Allenatore: Turi. Arbitro: Meta di Vicenza (Barlocco-Arrigoni).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Terranuova non sbaglia. Innocenti entra e decide Notizie correlate Terranuova, Innocenti: "Pronti per il Siena""Cioce mi ha passato una bella palla, poi in quell’istante ho pensato solo ad impattarla e la scelta si è rivelata azzeccata". Terranuova in zona playoff col primo gol di InnocentiTERRANUOVA TRAIANA 1 FOLLONICA GAVORRANO 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Senzamici, Saltalamacchia, Benucci; Simonti (38’ s.