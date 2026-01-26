Terranuova in zona playoff col primo gol di Innocenti

Da lanazione.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Terranuova Traiana si avvicina alla zona playoff grazie alla vittoria contro Follonica Gavorrano, con il primo gol di Innocenti. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il punteggio fino al termine dell’incontro. La formazione schierata nel 3-5-2 ha saputo gestire bene la partita, avvicinandosi agli obiettivi di classifica e consolidando la propria posizione in campionato.

TERRANUOVA TRAIANA 1 FOLLONICA GAVORRANO 0 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Senzamici, Saltalamacchia, Benucci; Simonti (38’ s.t. Tassi), Mannella, Cioce (42’ s.t. Cardo), Innocenti (22’ s.t. Degl’Innocenti), Marini; Bruni (25’ s.t. Boccardi), Fantoni (14’ s.t. Iaiunese). A disposizione: Rosadi, Bargellini, Lamaj, Verdini. Allenatore: Becattini FOLLONICA GAVORRANO (3-4-3): Tognetti; Matteucci (34’ s.t. Bucci), Bernardini, Arrighi (8’ s.t. Masoni); Fremura, Marino, Proietti, Drapelli (8’ s.t. Pescicani); Maurizi (31’ s.t. Iacoponi), Giordani, Likaxhiu (14’ s.t. Presta). A disposizione: Poggiolini, Pimpinelli, Gaglio, Calvi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

terranuova in zona playoff col primo gol di innocenti

© Lanazione.it - Terranuova in zona playoff col primo gol di Innocenti

Leggi anche: Europa League – La Roma batte il Midtjylland e rientra in piena zona Playoff, primo ko per i danesi

Leggi anche: La Vis piega la Juve con un gran primo tempo. Primasso regala l’ingresso in zona playoff

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Terranuova in zona playoff col primo gol di Innocenti; Grosseto da applausi col Cannara: le immagini della scorpacciata biancorossa; Un Terranuova da playoff con Bruni e Sesti; Un Terranuova da playoff con Bruni e Sesti.

terranuova in zona playoffTerranuova in zona playoff col primo gol di InnocentiTERRANUOVA – Quarto risultato utile consecutivo per il Terranuova Traiana, che al Matteini supera il Follonica Gavorrano per 1-0 grazie al primo gol stagionale di Innocenti. Con il pareggio tra Prato ... lanazione.it

Terranuova da playoff. Fantoni schianta il TauNote: ammoniti Pagnini, Bagnoli. Espulso Carli. Angoli 11-7. Recupero 1’ p.t. e 5’ s.t. TERRANUOVA – Quinto risultato utile consecutivo per il Terranuova Traiana, che nell’ultima partita del 2025 al ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.