Terranuova in zona playoff col primo gol di Innocenti

Terranuova Traiana si avvicina alla zona playoff grazie alla vittoria contro Follonica Gavorrano, con il primo gol di Innocenti. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo il punteggio fino al termine dell’incontro. La formazione schierata nel 3-5-2 ha saputo gestire bene la partita, avvicinandosi agli obiettivi di classifica e consolidando la propria posizione in campionato.

