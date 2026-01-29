Terranuova Innocenti | Pronti per il Siena

Innocenti si dice pronto per la partita contro il Siena. L’attaccante del Terranuova racconta come ha deciso di concludere l’azione, spiegando che Cioce gli ha passato un bel cross e lui ha scelto di tirare deciso, con buona riuscita. Ora spera di ripetere quella giocata nel prossimo match.

"Cioce mi ha passato una bella palla, poi in quell'istante ho pensato solo ad impattarla e la scelta si è rivelata azzeccata". Luca Innocenti ha descritto così il gol vittoria messo a segno proprio dal centrocampista del Terranuova Traiana nella partita contro il Follonica Gavorrano. Un successo che ha consentito ai valdarnesi di raggiungere quota 35 punti in classifica ed entrare per la prima volta in piena zona playoff di serie D. Solo per fare un paragone a ritroso, il Terranuova nella stagione sportiva 2022-23, allora allenato da Simone Calori, chiuse il campionato proprio a 35 e si giocò il playout con il Grosseto, terminato 0-0 costringendo i terranuovesi alla retrocessione in Eccellenza.

