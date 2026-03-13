Un esponente di Forza Italia ha attaccato pubblicamente due ex magistrati antimafia, sostenendo che il loro orientamento è contrario al suo voto referendario. La replica dei 5 Stelle non si è fatta attendere, con un commento duro che ha coinvolto anche una foto dell’esponente con un personaggio controverso. L’evento si è svolto giovedì sera al Teatro Parenti di Milano, in un contesto di tensione politica prima dell’intervento della presidente del Consiglio al raduno di Fratelli d’Italia.

Dal palco milanese del Teatro Parenti, giovedì, poco prima dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla kermesse di FdI per il Sì al referendum, era andato in scena un altro spettacolo. In tono minore, ma pur sempre inquietante. Protagonista, la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo (Fratelli d’Italia). Colosimo: “Voto sì perché dalla parte del No ci sono Scarpinato e De Raho”. Nel suo intervento Colosimo ha dichiarato di essere per il Sì, “perché dal lato del no ci sono Roberto Scarpianto e Federico Cafiero De Raho ”. Due magistrati, uno già procuratore generale a Palermo, l’altro ex Procuratore nazionale antimafia, due pilastri della lotta alla mafia, alla quale Colosimo pensa di poter dare delle lezioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Antimafia, attacco di Colosimo a Scarpinato e De Raho: “Voto Sì al referendum perché loro sono per il No”. La replica dei 5S: “Vergogna, lei in foto con Ciavardini”

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