Giarre al Rex un incontro omaggio e la proiezione del film Franco Battiato Il lungo viaggio
A Giarre, al Rex, si è tenuto un incontro speciale dedicato a Franco Battiato. Non si è trattato solo di proiettare un film, ma di creare un momento di confronto e ricordo tra i fan e le persone che hanno amato il cantautore siciliano. La serata ha portato tanti appassionati a condividere emozioni e ricordi legati alla figura di Battiato, in un’atmosfera di rispetto e nostalgia.
Non una semplice proiezione, ma un momento di incontro e riconoscenza collettiva. In occasione dell’uscita del film ‘Franco Battiato. Il lungo viaggio’, il Cine Teatro Rex di Giarre dedica all’artista una serata speciale che coinvolge istituzioni, artisti e testimoni del territorio jonico etneo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
ieri visto "franco battiato - il lungo viaggio" al cinema. lascio qui solo le cose belle. dario aita, bravissimo; le canzoni, che al cinema suonavano e incantavano più che mai; e l'applauso finale della sala al barberini (a battiato e aita, immagino). x.com
Nei suoi tre giorni di programmazione al cinema, Franco Battiato. Il lungo viaggio ha incassato quasi 460mila euro (458.745, volendo essere più precisi) e raccolto circa 50mila spettatori (anche qui, per essere più precisi: 49.814). Ed è sempre rimasto al secon facebook
