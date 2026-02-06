Giarre al Rex un incontro omaggio e la proiezione del film Franco Battiato Il lungo viaggio

A Giarre, al Rex, si è tenuto un incontro speciale dedicato a Franco Battiato. Non si è trattato solo di proiettare un film, ma di creare un momento di confronto e ricordo tra i fan e le persone che hanno amato il cantautore siciliano. La serata ha portato tanti appassionati a condividere emozioni e ricordi legati alla figura di Battiato, in un’atmosfera di rispetto e nostalgia.

