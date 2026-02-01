Al Maxxi di Roma, nel quartiere Testaccio, è in corso una mostra dedicata a Franco Battiato. L’esposizione, intitolata “Franco Battiato – Un’altra vita”, raccoglie opere visive che raccontano la sua poetica, unendo musica e arte. La rassegna, aperta fino al 26 aprile, permette ai visitatori di scoprire un lato diverso del maestro della musica sperimentale.

Al Maxxi di Roma, nel cuore del quartiere Testaccio, è aperta al pubblico la mostra “Franco Battiato – Un’altra vita”, un omaggio multidimensionale al maestro della musica sperimentale che si estende fino al 26 aprile. L’iniziativa, coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, nasce da un’idea curata da Giorgio Calcara insieme a Grazia Cristina Battiato e realizzata in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS e C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia. Il percorso espositivo, strutturato in sette sezioni tematiche, ricostruisce l’evoluzione artistica e spirituale di Battiato, partendo dalla sua infanzia in Sicilia fino al suo ruolo di pioniere della sperimentazione sonora e visiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omaggio a Franco Battiato al Maxxi: l’arte visiva racconta la poetica del maestro della musica sperimentale

Approfondimenti su Franco Battiato Maxxi

Domani apre al MAXXI di Roma la nuova mostra dedicata a Franco Battiato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Franco Battiato Maxxi

Argomenti discussi: Acquapendente, omaggio a Franco Battiato al Teatro Boni con il Quartetto d’Arti; Da William Kentridge all’omaggio a Franco Battiato: le mostre al Maxxi di Roma nel 2026. A L'Aquila, Ai WeiWei; Omaggio a Franco Battiato: un viaggio poetico tra pop, introspezione e sperimentazione; Voglio Vederti Danzare – OMAGGIO A FRANCO BATTIATO, il 12 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano.

Presentata l’edizione numero 12 della kermesse ideata da Pino Citrigno che quest’anno omaggerà, tra gli altri, Franco BattiatoPresentata l’edizione numero 12 della kermesse ideata da Pino Citrigno che quest’anno omaggerà, tra gli altri, Franco Battiato ... cosenzachannel.it

Prima nazionale a Faenza del film su Franco Battiato: proiezioni il 2 e 3 febbraio al Cinema ItaliaArriva a Faenza come evento speciale, il 2 e 3 febbraio, la prima nazionale del film Franco Battiato. Il lungo viaggio, biopic dedicato a uno dei più ... ravennanotizie.it

Il 2, 3 e 4 febbraio al cinema arriva “Franco Battiato. Il lungo viaggio”! Un evento speciale dedicato a uno dei più grandi Maestri della musica italiana. Fiorello lo ha sempre amato e celebrato, ricordandoci quanto Battiato sia stato unico nel suo modo di u - facebook.com facebook

#Arte Da oggi al MAXXI di Roma la mostra-evento dedicata a Franco Battiato a 5 anni dalla scomparsa. La nipote sui social Radio1 “Quando mi fece ascoltare ‘La cura’ rimasi scioccata: amore puro”. @TimisoaraPinto #GR1 x.com