Il solito Haaland riapre la Premier | il City batte e avvicina l’Arsenal

Nel match di Premier League, il Manchester City ha battuto l’Arsenal con un punteggio di 2-1 grazie a un gol di Haaland. La vittoria riduce a tre punti il distacco tra le due squadre, con il City che ha ancora una partita da recuperare contro il Crystal Palace. La partita si è conclusa con il City che ha avuto la meglio, riaprendo così la corsa al titolo.

La punta norvegese segna il gol del 2-1 finale. Guardiola ora sogna il clamoroso sorpasso sui Gunners Un gol del solito Haaland decide il big match di Premier tra Manchester City e Arsenal (2-1) e riapre la corsa al titolo inglese con i ragazzi di Guardiola ora a -3 dai londinesi, ma con una partita da recuperare contro il Crystal Palace. Sfida vibrante, un palo colpito a testa, e protagonista in negativo Donnarumma, che di fatto regala il pareggio provvisorio rinviando addosso a Havertz; Gigio si riscatterà comunque nella ripresa con un paio di interventi notevoli. Inutile l'assalto finale di un Arsenal che rischia di buttare via la Premier dopo aver accumulato un vantaggio di 7 punti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il solito Haaland riapre la Premier: il City batte e avvicina l’Arsenal Notizie correlate Manchester City Arsenal 2-1, succede di tutto all’Etihad Stadium: Haaland riapre la lotta al titolo in Premier LeagueMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Premier League riaperta: il City batte l’Arsenal e torna in corsa per il titoloIl Manchester City riaccende la lotta per la Premier League battendo 2-1 l’Arsenal all’Etihad Stadiumnella sfida valida per la 33ª giornata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il solito Haaland riapre la Premier: il City batte e avvicina l’Arsenal; Premier League: si riapre ufficialmente la corsa al titolo; Donnarumma, papera clamorosa poi il riscatto: Haaland stende l’Arsenal, il Manchester City riapre la Premier; ? AURA Haaland, il City riapre la Premier! Gigio errore e ? INCUBO Arsenal. Donnarumma, papera clamorosa poi il riscatto: Haaland stende l’Arsenal, il Manchester City riapre la PremierErrore clamoroso di Donnarumma nello scontro diretto per la vetta della Premier League tra Manchester City e Arsenal: la rezione di Gigio alla papera. sport.virgilio.it AURA Haaland, il City riapre la Premier! Gigio errore e INCUBO Arsenal | OneFootballIl Manchester City lo ha rifatto: dopo una partita con 3 pali, e 3 gol, la squadra di Guardiola ha riaperto la Premier League battendo per 2-1 l'Arsenal di Arteta. La classifica ora recita -3 per i ... onefootball.com Dopo aver deciso la super sfida vinta per 2-1 dal #ManchesterCity contro l'#Arsenal, #Haaland ha esaltato il clamoroso salvataggio difensivo di #BernardoSilva: "Su quel colpo di testa sembrava #Cannavaro!". #calcionews24 - facebook.com facebook Haaland, gaffe e imbarazzo in tv: “Bernardo Silva come quel fot… Cannavaro” #haaland #cityarsenal #bernardosilva x.com