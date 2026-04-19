Premier League riaperta | il City batte l’Arsenal e torna in corsa per il titolo

All’Etihad Stadium, il Manchester City ha vinto 2-1 contro l’Arsenal in una partita valida per la Premier League. I gol decisivi sono stati segnati da Cherki e Haaland, mentre i Gunners sono riusciti a segnare un solo gol. La sconfitta ha ridotto a tre punti il vantaggio dell’Arsenal in classifica, con i Citizens che devono ancora recuperare una partita. La classifica si muove in vista delle prossime giornate di campionato.

Il Manchester City riaccende la lotta per la Premier League battendo 2-1 l’Arsenal all’Etihad Stadiumnella sfida valida per la 33ª giornata. Un successo pesantissimo per la squadra di Pep Guardiola, che si porta a soli tre punti dai Gunners quando mancano cinque giornate alla fine, con in più una partita da recuperare contro il Crystal Palace. La gara si accende subito: il City passa in vantaggio al 16’ con Cherki, sfruttando al meglio l’avvio aggressivo dei padroni di casa. La reazione dell’Arsenal è però immediata e arriva appena due minuti dopo: un errore clamoroso di Donnarumma spalanca la porta a Havertz, che firma l’1-1. Un episodio che rischia di cambiare l’inerzia della partita, ma nella ripresa il portiere si riscatta con due interventi decisivi che tengono in partita i Citizens.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Premier League riaperta: il City batte l’Arsenal e torna in corsa per il titolo Premier League TITLE RACE! Arsenal vs Man City vs Chelsea – Big Reactions & Analysis! Notizie correlate Premier League, è sfida totale: Arsenal e Manchester City in corsa per il titolo l duello tra Mikel Arteta e Pep Guardiola si fa sempre più avvincente: l’Arsenal, a 61 punti, prova a difendere il primato dall’assalto del... Rooney sostiene il Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titolo della Premier LeagueBreaking: Wayne Rooney ritiene che il Manchester City abbia un vantaggio mentale sull’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Arsenal perde in casa col Bournemouth: Premier riaperta. Liverpool ok col Fulham; Il Manchester City batte il Chelsea, la Premier League è riaperta: il distacco dall'Arsenal scende con una partita in meno e lo scontro diretto in casa; Arsenal-Bournemouth 1-2: i Gunners crollano i casa, Premier League riaperta? Classifica e calendario a confronto col Manchester City; Premier League riaperta! Il City strapazza il Chelsea: l’Arsenal ora trema. Premier League riaperta, Manchester City-Arsenal 2-1: emozioni a non finireLa Premier League è ufficialmente riaperta a cinque giornate dalla fine con il Manchester City che ha battuto l’Arsenal all’Etihad e ora sogna la grande rimonta e la vittoria del titolo. calciomercato.it Il Manchester City batte 2-1 l'Arsenal, tutto riaperto in PremierNell'incontro più atteso del weekend calcistico, il Manchester City batte l'Arsenal 2-1 e riapre completamente i giochi della Premier League, portandosi a -3 dai Gunners e con una partita contro il Cr ... ansa.it È il primo giocatore di Premier League a riuscirci, considerando tutte le competizioni, in questa stagione Talento sconfinato x.com Guardiola e il suo City si bevono l’Arsenal: ora ai Cityzens manca solo la vittoria nel recupero conto il Crystal Palace per prendersi la vetta della Premier League facebook