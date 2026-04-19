Premier League riaperta | il City batte l’Arsenal e torna in corsa per il titolo

Da ildifforme.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Etihad Stadium, il Manchester City ha vinto 2-1 contro l’Arsenal in una partita valida per la Premier League. I gol decisivi sono stati segnati da Cherki e Haaland, mentre i Gunners sono riusciti a segnare un solo gol. La sconfitta ha ridotto a tre punti il vantaggio dell’Arsenal in classifica, con i Citizens che devono ancora recuperare una partita. La classifica si muove in vista delle prossime giornate di campionato.

Il Manchester City riaccende la lotta per la Premier League battendo 2-1 l’Arsenal all’Etihad Stadiumnella sfida valida per la 33ª giornata. Un successo pesantissimo per la squadra di Pep Guardiola, che si porta a soli tre punti dai Gunners quando mancano cinque giornate alla fine, con in più una partita da recuperare contro il Crystal Palace. La gara si accende subito: il City passa in vantaggio al 16’ con Cherki, sfruttando al meglio l’avvio aggressivo dei padroni di casa. La reazione dell’Arsenal è però immediata e arriva appena due minuti dopo: un errore clamoroso di Donnarumma spalanca la porta a Havertz, che firma l’1-1. Un episodio che rischia di cambiare l’inerzia della partita, ma nella ripresa il portiere si riscatta con due interventi decisivi che tengono in partita i Citizens.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Premier League TITLE RACE! Arsenal vs Man City vs Chelsea – Big Reactions & Analysis!

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