Il soldato israeliano e la statua di Gesù | la foto è autentica ma il video della distruzione è fuorviante

Una fotografia autentica ritrae un soldato israeliano che colpisce e distrugge una statua di Gesù nel sud del Libano. Tuttavia, un video diffuso sulla stessa vicenda mostra una scena diversa e sembra essere fuorviante rispetto alle immagini. La sequenza video ha attirato l’attenzione online, mentre la foto conferma l’atto di distruzione. La vicenda è al centro di discussioni sui social e nei media locali.

Un’immagine mostra un militare israeliano colpire e distruggere una statua di Gesù nel sud del Libano. L’episodio è reale, è avvenuto ad aprile 2026 ed è stato condannato dal Patriarca Pizzaballa. Tuttavia, diversi post sui social e testate hanno diffuso un video che mostra un crocifisso a pezzi a terra. In realtà, quel filmato non c’entra con l’azione del soldato dell’IDF. Per chi ha fretta. L’IDF ha confermato che un proprio militare ha colpito un simbolo cristiano nel villaggio di Debel (sud del Libano).. Il card. Pierbattista Pizzaballa ha espresso «profonda indignazione», parlando di un «grave affronto alla fede cristiana».. Il filmato dei resti del crocifisso a pezzi per terra circola dal 19 dicembre 2025.🔗 Leggi su Open.online

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Panoramica sull’argomento

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Qualcuno crede davvero che verranno adottati "severi provvedimenti"... non facciamoci prendere in giro. Libano, statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano. L'esercito: «Aperta un'indagine». Netanyahu «scioccato» x.com

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