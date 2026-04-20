Il sogno di Michele è realtà | debutta come arbitro in sedia a rotelle a 15 anni

Un ragazzo di 15 anni ha arbitrato la sua prima partita di calcio ufficiale, dopo aver già diretto un’amichevole il mese scorso. La partita si è svolta in una struttura dedicata e ha visto il giovane arbitro in sedia a rotelle, che ha portato a termine il match senza problemi. L’evento rappresenta il debutto in ambito ufficiale per il ragazzo, che ha dimostrato sicurezza nel suo ruolo.

Un ragazzo di 15 anni appena compiuti ha arbitrato la sua prima partita di calcio ufficiale, la seconda dopo un'amichevole lo scorso mese. Non sarebbe una notizia, se non fosse che il “fischietto”, Michele Croci, è un ragazzo in sedia a rotelle. L'esordio era avvenuto per la partita di calcio a 7.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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