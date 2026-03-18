Un arbitro in sedia a rotelle ha officiato una partita di calcio a Milano il 18 marzo 2026. La sua presenza ha attirato l’attenzione di spettatori e giocatori, dimostrando che lo sport può accogliere persone con diverse capacità. La partita si è svolta regolarmente, senza intoppi, sotto gli occhi di chi ha assistito alla prima volta di un arbitro con disabilità in questa occasione.

Milano, 18 marzo 2026 – Succedono (quasi) sempre cose bellissime su un campo di calcio, di periferia o di un oratorio, dove i bambini sognano inseguendo un pallone che rotola. Soprattutto se gioco, sport e divertimento si incrociano con la parola inclusione. Il primo fischietto. E la storia di Michele Croce, 14 anni, milanese, è qualcosa di magico. Racconta un desiderio che sembrava difficile da realizzare, quello di dirigere una partita di calcio, e che invece grazie alla forza di volontà ha premiato gli sforzi di un ragazzino costretto a muoversi sulla sedia a rotelle. La passione è stata indispensabile per raggiungere l’obiettivo, e così Michele ce l’ha fatta: pochi giorni fa ha ’fischiato’ in quella che è stata la sua prima gara da arbitro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Michele Croce e il sogno oltre gli ostacoli: arbitro sul campo in sedia a rotelle

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