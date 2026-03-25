Torino 23enne marocchino rapina 47enne disabile in sedia a rotelle e picchia la figlia di 19 anni | arrestato - VIDEO

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Torino dopo aver rapinato una donna di 47 anni disabile in sedia a rotelle e aver aggredito la figlia di 19 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e, subito dopo, il rapinatore è fuggito con un complice di 29 anni. La polizia ha intercettato e fermato i due in un’area vicina al luogo dell’aggressione.

Dopo l'aggressione, il 23enne è fuggito insieme ad un complice, un 29enne connazionale, a bordo di un monopattino elettrico I Carabinieri hanno individuato e fermato due giovani di origine marocchina ritenuti responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna di 47 anni disabile in sed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Torino, 23enne marocchino rapina 47enne disabile in sedia a rotelle e picchia la figlia di 19 anni: arrestato - VIDEO Articoli correlati Torino, rapinata disabile in sedia a rotelle: arrestato marocchinoLa donna si trovava nei pressi di un supermercato insieme alla figlia di 19 anni quando è state avvicinate da due malviventi sopraggiunti in... Il video della terribile rapina a una donna in sedia a rotelle a Torino, picchiata anche la figlia: 2 arrestiEseguiti due arresti per rapina aggravata e lesioni personali a Torino, dove una donna disabile e la figlia sono state aggredite nei pressi di un... Tutto quello che riguarda Torino 23enne marocchino rapina 47enne... Discussioni sull' argomento Ventitreenne marocchino rapina una donna in carrozzina e picchia la figlia: arrestato VIDEO; Violenta rapina nei confronti di una donna disabile a Torino, fermato un 23enne. Torino, 23enne rapina una disabile: arrestatoIl gip di Torino ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni a carico di un 23enne di origine marocchina, fermato il 16 marzo in piazza della Repubblica. L'u ... tg24.sky.it Torino, rapina a donna disabile: arrestato 23enne dopo aggressione in monopattino. La telecamera riprende tuttoHa aggredito una donna di 47 anni in sedia a rotelle e picchiato la figlia di 19 anni che tentava di difenderla per rubare due catenine d’oro. Un 23enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri a ... msn.com Il bambino è nato all’ospedale Agnelli di Pinerolo ma la donna è stata poi trasferita alle Molinette di Torino - facebook.com facebook Leao assente con il Torino: il retroscena svelato da Gazzetta x.com