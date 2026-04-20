Il Sistema Solare respira scoperta l’origine del bagliore che avvolge la Terra

Gli astronomi hanno identificato l’origine di un bagliore che avvolge la Terra, un fenomeno che ha complicato le osservazioni dello spazio profondo per anni. Questo bagliore, che aveva creato difficoltà nel rilevare segnali provenienti da lontano, è stato collegato a un particolare tipo di radiazione cosmica. La scoperta aiuta a comprendere meglio come questa radiazione influisce sulle misurazioni della densità delle galassie nel Sistema Solare.

(Adnkronos) – Per anni, gli astronomi hanno lottato contro un misterioso "rumore" che interferiva con le osservazioni dello spazio profondo, alterando i modelli sulla densità delle galassie. Oggi, una ricerca pubblicata su Science rivela che quel bagliore non è un errore di misurazione, ma la prova tangibile che il Sistema Solare "respira". Il fenomeno, isolato per la prima volta grazie alla collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l'Istituto Max Planck, è generato dallo scambio di carica del vento solare: un processo in cui gli ioni pesanti del Sole catturano elettroni dagli atomi neutri della geocorona terrestre, emettendo raggi X "morbidi".🔗 Leggi su Periodicodaily.com 10,000 Years of Sleep — A Dark History Your Body Refuses to Forget Notizie correlate Scoperta nello spazio una molecola che suggerisce l’origine della vitaPer la prima volta, gli scienziati hanno rilevato nello spazio interstellare la più grande molecola organica contenente zolfo, un idrocarburo ciclico... L'asteroide Bennu macchina del tempo del Sistema Solare: ecco le ultime scoperteRoma, 30 marzo 2026 – Dopo circa tre anni si torna a parlare dell’asteroide Bennu, per via della pubblicazione dei risultati straordinari delle... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Padova, uomo morto in strada per ferite d’arma da taglio; EnaiPosha, scoperto il nuovo pianeta diverso da tutti gli altri del sistema solare; Strage in Louisiana, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer. SISTEMA SOLARE,Un team internazionale, nato da una collaborazione tra l’Istituto Max Planck per la Fisica Extraterrestre di Garching, in Germania, e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, grazie a un finanziamento del ... 9colonne.it All’alba di un sistema planetario come il nostroIl disco gassoso attorno alla giovane stella Hops-315 è stato osservato con Alma e Jwst nelle fasi iniziali del processo che porta alla nascita di un nuovo sistema planetario, mostrando per la prima ... media.inaf.it 18 reactions | Il sistema solare e i pianeti. Grande Chiara!!! | Materna Crespi facebook