Scoperta nello spazio una molecola che suggerisce l’origine della vita
Gli scienziati hanno individuato per la prima volta una molecola organica contenente zolfo nello spazio interstellare. Si tratta di un idrocarburo ciclico mai osservato prima in quel contesto. La scoperta potrebbe aprire nuove strade per capire le origini della vita sulla Terra e oltre.
Per la prima volta, gli scienziati hanno rilevato nello spazio interstellare la più grande molecola organica contenente zolfo, un idrocarburo ciclico solforato finora mai osservato in questo ambiente. La scoperta rafforza l’ipotesi che i mattoni della vita possano essersi formati prima della nascita di stelle e pianeti.🔗 Leggi su Fanpage.it
