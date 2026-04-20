Il senatore repubblicano John Kennedy critica la guerra santa di Trump contro Papa Leone XIV

Il senatore repubblicano John Kennedy, proveniente dalla Louisiana, ha espresso commenti critici nei confronti di Donald Trump, riguardo agli attacchi rivolti a Papa Leone XIV. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista televisiva su Fox News, dove ha preso posizione contro le affermazioni del presidente. Kennedy, noto sostenitore di Trump e del movimento ultraconservatore MAGA, ha sottolineato le sue riserve rispetto alle dichiarazioni del leader.

Il senatore John Kennedy, della Louisiana, da tempo sostenitore di Donald Trump e del movimento ultraconservatore MAGA, ha condannato gli attacchi del presidente contro Papa Leone XIV, nel corso di un’intervista a Fox News. Il politico, un fervente Repubblicano, ha dichiarato, in modo decisamente bizzarro: «Amo il presidente come un taco. Non sono sempre d’accordo con lui, ma credo che voglia un mondo migliore. Però non sono d’accordo con lui su questa nuova guerra santa con il Papa». Il senatore John Kennedy su Trump: «Perché dovremmo litigare con il Papa?». È probabile che la critica del senatore e, soprattutto, la similitudine da lui utilizzata non faranno piacere al tycoon.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il senatore repubblicano John Kennedy critica la “guerra santa” di Trump contro Papa Leone XIV Notizie correlate Papa Leone XIV risponde a Trump: “Continuerò a parlare contro la guerra”“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui“. Leggi anche: Trump contro Papa Leone XIV, guerra e migranti: i temi che oppongono la Chiesa al presidente Usa Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: È una persona entusiasta: i repubblicani si oppongono alle domande sulla salute mentale di Trump; I voti di conferma di Lindsey Graham per gli eroi di sinistra Boasberg, Garland e la campagna di rielezione di Monaco Haunt. Il senatore repubblicano John Kennedy critica la guerra santa di Trump contro papa Leone XIVIl senatore John Kennedy, della Louisiana, da tempo sostenitore di Donald Trump e del ... msn.com Alien, diventare uno xenomorfo è possibile, secondo un senatore repubblicano: tutta colpa dei gamberettiIl senatore repubblicano John Kennedy ha paragonato i gamberi contaminati al mostro di Alien, sostenendo che mangiarli potrebbe far crescere persino un orecchio extra. Un discorso surreale che mescola ... movieplayer.it John Kennedy tá de sacanagem com essa comemoração kkkkkkkk x.com London One Radio. . IL SEGNALIBRO Show: "Un uomo di nome Jack" il nuovo romanzo su l'ascesa di John Fitzgerald Kennedy a presidente degli USA Ascoltaci su londononeradio.com / DAB / app iOS-Android . . #italianialondra #regnounito #inghilterra #un - facebook.com facebook