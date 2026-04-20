Il selfie dell’ex assistente di Ilaria Salis davanti a Libero e Giornale | C’è puzza La stampa sgradita di nuovo nel mirino antifà

Nella notte, un ex assistente parlamentare di un esponente politico è stato immortalato davanti a due testate giornalistiche con un commento che fa riferimento a un cattivo odore. L’immagine è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione su una possibile tensione tra il soggetto e la stampa. La vicenda si aggiunge alle recenti discussioni sul rapporto tra i media e alcune figure politiche, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Con il favore della notte, Mattia Tombolini, ex assistente parlamentare di Ilaria Salis e soggetto attivo nella galassia antagonista, presumibilmente dopo aver partecipato alla manifestazione antifa Liberiamo Milano, ha “fatto visita” alle redazioni milanesi di Libero e del Giornale, documentandola con un selfie sui social e un post a corredo dal tenore ironico – «J’ho portato il curriculum» – che non è passato inosservato né nelle redazioni coinvolte né negli ambienti anarchici. Perché, al di là di come ha cercato di farla passare Tombolini, la foto ha il sapore di una intimidazione. A maggior ragione se inserita nella cornice dei ripetuti...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il selfie dell’ex assistente di Ilaria Salis davanti a Libero e Giornale: «C’è puzza». La stampa “sgradita” di nuovo nel mirino antifà Notizie correlate Il blitz dell'assistente della Salis davanti al Giornale. E la foto fa il giro del mondo anarchicoSelfie notturno davanti alla sede del Giornale con commenti provocatori: il post di Tombolini rimbalza nei gruppi anarchici dopo la presenza in... Il caso dell'assistente, Ilaria Salis si deve dimettere?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il blitz dell'ex assistente della Salis davanti al Giornale. E la foto fa il giro del mondo anarchico; Ilaria Salis esulta: Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo; Salis: Articolo Lucarelli? Mi spiace per l'attacco personale; Un consiglio al nostro visitatore | Libero Quotidiano.it. Blitz dell'assistente della Salis con un selfie davanti al Giornale. Foto virale nel mondo anarchicoSembrerà solo un banale selfie quello di Mattia Tombolini, l'ex assistente dell'europarlamentare di Avs Ilaria Salis di cui Il Giornale si è occupato (la cancellazione del nome di Tombolini dal sito d ... ilgiornale.it Ilaria Salis, spunta una foto shock dell’assistente: polemica furiosa, cosa stava facendoIn un contesto in cui la comunicazione digitale può trasformare in poche ore un contenuto personale in un caso pubblico, anche un gesto apparentemente leggero ... thesocialpost.it Corteo di Milano, Ilaria Salis: "La remigrazione è una pratica neofascista, dobbiamo opporci" x.com Ilaria Salis paragona l’emigrazione italiana del dopoguerra all’immigrazione fuori controllo di oggi. Ed è un paragone vergognoso, falso e offensivo verso la storia di milioni di italiani perbene. I nostri padri e i nostri nonni partivano per lavorare. Partivano con s - facebook.com facebook