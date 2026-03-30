Il caso dell' assistente Ilaria Salis si deve dimettere?
Un dibattito si apre sulla necessità di dimettersi di un'assistente coinvolta in un procedimento legale. La questione riguarda le accuse mosse nei suoi confronti e la sua posizione all’interno dell’organizzazione. La discussione si concentra sulle eventuali conseguenze di questa situazione, senza che siano ancora state prese decisioni ufficiali o pubblicate dichiarazioni definitive.
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