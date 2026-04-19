Un’immagine scattata da Mattia Tombolini, assistente di Ilaria Salis, è finita sotto i riflettori dopo essere apparsa sulla copertina di un quotidiano. La foto, che mostra Tombolini davanti a un edificio, ha attirato l’attenzione dei media e ha fatto il giro del mondo online. Il quotidiano ha dedicato spazio alla vicenda, senza fornire dettagli sulle motivazioni o sulle circostanze che hanno portato alla pubblicazione dell’immagine.

Selfie notturno davanti alla sede del Giornale con commenti provocatori: il post di Tombolini rimbalza nei gruppi anarchici dopo la presenza in piazza con gli antagonisti Sembrerà solo un banale selfie quello di Mattia Tombolini, il fu assistente di Ilaria Salis di cui Il Giornale si è occupato. Ci riferiamo alla foto fatta questa notte davanti al nostro gruppo editoriale: Tombolini si è fatto fotografare con alle spalle l’edificio in cui ci sono la sede de Il Giornale e Libero, scrivendo “J’ho portato er curriculum”. E, sotto un commento in cui un utente scrive “immagino l’odore da fuori”, lui risponde “stavo a scrive tante cose ma sto bono dai (puzza de carogna)”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il blitz dell'assistente della Salis davanti al Giornale. E la foto fa il giro del mondo anarchico

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