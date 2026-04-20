Il segretario Usa all’energia | I prezzi della benzina resteranno alti fino al 2027 Trump | Penso che si sbagli

Il segretario all’energia degli Stati Uniti ha affermato che i prezzi della benzina rimarranno elevati fino al 2027. In risposta, l’ex presidente ha commentato di non essere d’accordo con questa previsione, ritenendo che si sbagli. La discussione riguarda le aspettative sui costi delle forniture di carburante nel paese nei prossimi anni. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di attenzione sul mercato energetico e sulle sue possibili evoluzioni.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non condividere la previsione del segretario all’Energia, Chris Wright, secondo cui il prezzo della benzina potrebbe non scendere sotto i tre dollari al gallone prima del prossimo anno. “No, penso che si sbagli. Si sbaglia completamente “, ha detto in un’intervista telefonica a The Hill, commentando le affermazioni fatte ieri da Wright alla Cnn. Alla domanda su quando ritenga che il prezzo della benzina calerà, Trump ha risposto: “Non appena tutto questo ( la guerra con l’Iran da lui scatenata, ndr ) finirà”. Wright, nel corso di un’intervista al programma “ State of the Union...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il segretario Usa all’energia: “I prezzi della benzina resteranno alti fino al 2027”. Trump: “Penso che si sbagli” Notizie correlate Iran, il segretario Usa all’Energia: "Trump è negoziatore creativo"Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright difende la strategia del presidente Donald Trump sul conflitto con l’Iran. Energia, si sveglia anche von der Leyen: “Prezzi troppo alti”. Ma pensa solo al nucleareFinalmente se ne è accorta anche Ursula von der Leyen: “I prezzi dell’elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran, il segretario Usa all’Energia: Trump è negoziatore creativo; Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Guerra all’Iran, le prossime 72 ore sono decisive; USA: il Segretario all'Energia prevede prezzi della benzina sopra i 3 dollari al gallone fino al prossimo anno. Iran, il segretario Usa all’Energia: Trump è negoziatore creativoIl segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright difende la strategia del presidente Donald Trump sul conflitto con l'Iran. Intervenendo a Fox News ... lapresse.it Il segretario alla Difesa degli USA cita la Bibbia... Ma è Pulp Fiction! L'assurda gaffeIl segretario alla Difesa USA ha confuso una citazione di Pulp Fiction con la Bibbia durante una funzione, generando polemiche virali. cinema.everyeye.it Nel 1955, il giornalista raccontò lo sport come chiave della società Usa fra i bassifondi del pugilato, i college, il boom e i grattacieli di New York - facebook.com facebook I segreti della lista Usa “dei cattivi”. Ecco perché la nave iraniana è stata fermata x.com