Iran il segretario Usa all’Energia | Trump è negoziatore creativo

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti ha dichiarato che l’ex presidente Donald Trump è stato un negoziatore creativo nel contesto delle tensioni con l’Iran. La sua dichiarazione riguarda la strategia adottata durante il mandato di Trump, senza approfondire dettagli specifici o motivazioni. La posizione si inserisce nel dibattito sulle modalità di gestione delle relazioni tra Stati Uniti e Iran, con un particolare focus sulla figura dell’ex presidente.

Il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright difende la strategia del presidente Donald Trump sul conflitto con l’Iran. Intervenendo a Fox News Sunday, Wright ha definito Trump “ un negoziatore creativo “, capace di utilizzare pressione e incertezza come leve diplomatiche per ottenere risultati. Secondo il segretario, questo approccio avrebbe già dimostrato la sua efficacia e potrebbe portare a una conclusione positiva del conflitto in corso. L’obiettivo, ha spiegato, è stabilizzare l’area e ridurre il rischio costante che pesa sui Paesi della regione, sulle economie e sui traffici commerciali. Questo articolo Iran, il segretario...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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