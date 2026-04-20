Il Salone nonostante tutto Mobile in vetrina a Milano | Noi pesaresi ci puntiamo

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Milano, un salone dedicato all’arredamento presenta un mobile in vetrina con un messaggio che rivendica l’impegno di una regione, nonostante le sfide globali. La vicepresidente di Confindustria e responsabile del settore legno arredo afferma che, nonostante la complessità del momento internazionale, si percepisce un clima di ottimismo tra gli espositori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative e delle misure di sicurezza vigenti.

"Nonostante la situazione internazionale sia difficile, l’aria è molto positiva – dice Lorena Fulgini vicepresidente di Confindustria e responsabile del settore legno arredo di palazzo Ciacchi –. La fiera del mobile di Milano è sempre un punto di riferimento a livello mondiale per cui noi produttori pesaresi ci puntiamo molto anche perché è un investimento importante partecipare a questo evento che sta riempendo già Milano". Oggi si apre la grande esposizione che andrà avanti fino a domenica prossima: in totale sono 34 le aziende marchigiane e di queste 19 sono del pesarese: "Arredoclassic", Ifi", "Malerba", "Tonucci Viola", "Mobilpiù", "T.D.", Dfn", "DV Home", "Former In Italia", "Mobilpiù Luxury", "Fulgini Contract", "Diesse Stuffed Dreams", "OscarMaschera", "Scavolini", "Belbagno Italia", "GB Group" e "Dooor".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il salone nonostante tutto mobile in vetrina a milano noi pesaresi ci puntiamo
© Ilrestodelcarlino.it - Il Salone, nonostante tutto. Mobile in vetrina a Milano : "Noi pesaresi ci puntiamo"

Notizie correlate

Leggi anche: Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design

Leggi anche: La casa è un amore che non tradisce mai, ma evolve nel tempo, con noi. Il Salone del Mobile di Milano è l'occasione giusta per rinnovarla

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Salone, nonostante tutto. Mobile in vetrina a Milano : Noi pesaresi ci puntiamo; Brianza, 40 aziende al Salone del mobile: più duri del legno nonostante Hormuz; Salone OFF, Invisibile di Debora Bocchiardo; La stanza borghese al Salone del Libro di Torino con Aletti Editore.

il salone nonostante tuttoIl Salone, nonostante tutto. Mobile in vetrina a Milano: Noi pesaresi ci puntiamoOggi si apre nella capitale lombarda la grande esposizione, fino a domenica. Fulgini, Confindustria: Momento fondamentale, anche per intercettare nuovi trend. msn.com

il salone nonostante tuttoBrianza, 40 aziende al Salone del mobile: più duri del legno nonostante HormuzIl Salone del Mobile.Milano torna puntuale e chiama a raccolta il meglio del meglio di ciò che offre a livello mondiale il comparto del legnoarredo e del design. ilcittadinomb.it

Digita per trovare news e video correlati.