Nella città di Milano, un salone dedicato all’arredamento presenta un mobile in vetrina con un messaggio che rivendica l’impegno di una regione, nonostante le sfide globali. La vicepresidente di Confindustria e responsabile del settore legno arredo afferma che, nonostante la complessità del momento internazionale, si percepisce un clima di ottimismo tra gli espositori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative e delle misure di sicurezza vigenti.

"Nonostante la situazione internazionale sia difficile, l’aria è molto positiva – dice Lorena Fulgini vicepresidente di Confindustria e responsabile del settore legno arredo di palazzo Ciacchi –. La fiera del mobile di Milano è sempre un punto di riferimento a livello mondiale per cui noi produttori pesaresi ci puntiamo molto anche perché è un investimento importante partecipare a questo evento che sta riempendo già Milano". Oggi si apre la grande esposizione che andrà avanti fino a domenica prossima: in totale sono 34 le aziende marchigiane e di queste 19 sono del pesarese: "Arredoclassic", Ifi", "Malerba", "Tonucci Viola", "Mobilpiù", "T.D.", Dfn", "DV Home", "Former In Italia", "Mobilpiù Luxury", "Fulgini Contract", "Diesse Stuffed Dreams", "OscarMaschera", "Scavolini", "Belbagno Italia", "GB Group" e "Dooor".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Salone, nonostante tutto. Mobile in vetrina a Milano : "Noi pesaresi ci puntiamo"

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