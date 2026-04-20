Il Salone nonostante tutto Mobile in vetrina a Milano | Noi pesaresi ci puntiamo
Nella città di Milano, un salone dedicato all’arredamento presenta un mobile in vetrina con un messaggio che rivendica l’impegno di una regione, nonostante le sfide globali. La vicepresidente di Confindustria e responsabile del settore legno arredo afferma che, nonostante la complessità del momento internazionale, si percepisce un clima di ottimismo tra gli espositori. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative e delle misure di sicurezza vigenti.
"Nonostante la situazione internazionale sia difficile, l’aria è molto positiva – dice Lorena Fulgini vicepresidente di Confindustria e responsabile del settore legno arredo di palazzo Ciacchi –. La fiera del mobile di Milano è sempre un punto di riferimento a livello mondiale per cui noi produttori pesaresi ci puntiamo molto anche perché è un investimento importante partecipare a questo evento che sta riempendo già Milano". Oggi si apre la grande esposizione che andrà avanti fino a domenica prossima: in totale sono 34 le aziende marchigiane e di queste 19 sono del pesarese: "Arredoclassic", Ifi", "Malerba", "Tonucci Viola", "Mobilpiù", "T.D.", Dfn", "DV Home", "Former In Italia", "Mobilpiù Luxury", "Fulgini Contract", "Diesse Stuffed Dreams", "OscarMaschera", "Scavolini", "Belbagno Italia", "GB Group" e "Dooor".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: Salone del Mobile. Milano diventa vetrina del design
Leggi anche: La casa è un amore che non tradisce mai, ma evolve nel tempo, con noi. Il Salone del Mobile di Milano è l'occasione giusta per rinnovarla
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Il Salone, nonostante tutto. Mobile in vetrina a Milano : Noi pesaresi ci puntiamo; Brianza, 40 aziende al Salone del mobile: più duri del legno nonostante Hormuz; Salone OFF, Invisibile di Debora Bocchiardo; La stanza borghese al Salone del Libro di Torino con Aletti Editore.
Il Salone, nonostante tutto. Mobile in vetrina a Milano: Noi pesaresi ci puntiamoOggi si apre nella capitale lombarda la grande esposizione, fino a domenica. Fulgini, Confindustria: Momento fondamentale, anche per intercettare nuovi trend. msn.com
Brianza, 40 aziende al Salone del mobile: più duri del legno nonostante HormuzIl Salone del Mobile.Milano torna puntuale e chiama a raccolta il meglio del meglio di ciò che offre a livello mondiale il comparto del legnoarredo e del design. ilcittadinomb.it
Dal 21 al 26 aprile 2026 Milano ospita il Salone del Mobile, punto di riferimento mondiale per design e arredo, tra Made in Italy e mercati incerti. Su Class CNBC l’anteprima della 64ª edizione tra novità di settore e Fuorisalone in città - facebook.com facebook
Appuntamento per venerdì 24 aprile, a Roma, al Salone delle Fontane, per celebrare l’anniversario della grande famiglia del popolismo europeo. Vi aspettiamo! x.com