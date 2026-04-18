La casa è un amore che non tradisce mai ma evolve nel tempo con noi Il Salone del Mobile di Milano è l' occasione giusta per rinnovarla

La casa rappresenta un legame duraturo che si trasforma con il passare degli anni, accompagnandoci nel tempo. Il Salone del Mobile di Milano si presenta come un’opportunità per aggiornare gli spazi domestici e riflettere sui cambiamenti. Nel frattempo, molte persone affrontano la fase di richiesta di un primo mutuo, confrontandosi con le offerte delle banche, scegliendo tra tasso fisso o variabile. Le lunghe attese e i dubbi su quando sarà il momento giusto sono aspetti comuni in questa esperienza.

I l primo mutuo non si scorda mai. La ricerca della banca migliore, dell’offerta vincente (tasso fisso o variabile?), e poi l’idea disturbante di tutti quegli anni in fila con il debito sulla testa, i “ce la faremo?” e i “sarà il momento giusto? ”, le notti agitate. Come trasformare la propria casa in un luogo di pace e riflessione X Leggi anche › Il mutuo al 100 per cento? Esiste, ma non è per tutti Ma la casa era perfetta, ci era venuta incontro come un sogno: disabitata da anni ma ancora ammantata di una sua grazia antica, le finestre affacciate su un piccolo cortile, una palma, un fico già profumato e lo studiolo di uno scultore, silenzio e uccellini.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La casa è un amore che non tradisce mai, ma evolve nel tempo, con noi. Il Salone del Mobile di Milano è l'occasione giusta per rinnovarla Notizie correlate Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieriSecondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa - in occasione del Salone del Mobile a Milano - sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). C'è la data per il Salone del Mobile nel 2026Si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 la nuova edizione del Salone del Mobile, giunta alla numero 64. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Salone del Mobile in città; Anteprima Salone del Mobile: dagli oggetti per la casa agli eventi, tutto quel che c'è da sapere a tema food sulla Milano Design Week; Intesa Sanpaolo al salone del mobile.milano 2026 per supportare il design e la filiera del made in italy; Salone del Mobile 2026: tra pochi giorni, tutte le novità in fiera e in città. Salone del Mobile: le novità 2026 vanno in scena tra vetri acidati, moquette e superfici metallicheLinee sinuose, volumi scultorei e un'elegante materioteca che punta sul mix di metalli per i nuovi arredi presentati in fiera ... living.corriere.it Salone del mobile, la caccia al tesoro del design è un viaggio nei palazzi più belliDalla barocca Casa del Diavolo alla Torre Velasca passando per Villa Necchi: la mappa delle location tra storia e architettura ... milano.repubblica.it Milano si popola e si anima in attesa del Salone del Mobile - facebook.com facebook Quali saranno gli espositori al Salone del Mobile 2026 I principali nomi x.com