Il ritratto di Marco Cossi il friulano assassinato questa notte a Padova

Nella notte si è verificato un omicidio a Padova che ha coinvolto un uomo originario di Latisana, residente da anni a Selvazzano. L’identità della vittima è stata confermata come Marco Cossi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sui possibili responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, ancora senza una spiegazione ufficiale.

È ancora avvolto in un fitto alone di mistero l'omicidio di Marco Cossi, originario di Latisana e residente in Veneto da molti anni, precisamente a Selvazzano. L'uomo, di 48 anni, è stato ucciso in maniera particolarmente efferata, colpito da decine di coltellate che non gli hanno lasciato scampo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Marco Cossi, 48 anni, è la vittima dell’omicidio in via dei Colli a Padova. Originario di Latisana, viveva con la madre a Selvazzano (Padova). Lavorava nel settore della logistica: era incensurato. - facebook.com facebook