La cantautrice statunitense Beth Hart torna ad esibirsi all’Auditorium di Roma con un concerto molto atteso. Riconosciuta a livello internazionale per la sua musica rock e blues, Beth Hart ha ottenuto una nomination ai Grammy Awards. L’evento riporta sul palco un’artista che nel corso degli anni ha conquistato pubblico e critica con le sue performance energiche e intense.

Cosa: L’atteso concerto della cantautrice statunitense Beth Hart, celebre icona della musica rock e blues mondiale e nominata ai Grammy Awards.. Dove e Quando: Presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nella serata di lunedì 4 maggio 2026.. Perché: Per compiere un viaggio sensoriale indimenticabile attraverso i brani dell’ultimo acclamato album You Still Got Me e i grandi successi che hanno segnato la carriera di una delle interpreti più magnetiche della nostra epoca.. La primavera romana si prepara a vibrare al ritmo incalzante delle dodici battute e delle distorsioni rock, accogliendo una delle voci più potenti, autentiche e tormentate del panorama musicale contemporaneo.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il ritorno di Beth Hart all’Auditorium di Roma

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