Un grande concerto di beneficenza si è tenuto all’Auditorium di Roma, promosso dalla Fondazione Giovanni Scambia ETS. L’evento ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sui tumori ginecologici e del pancreas. Alla serata hanno partecipato numerosi artisti e spettatori, contribuendo così a una causa di rilevanza sanitaria.

Cosa: Grande concerto di beneficenza promosso dalla Fondazione Giovanni Scambia ETS per sostenere la ricerca sui tumori ginecologici e del pancreas. Dove e Quando: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia, Roma, lunedì 9 marzo 2026, ore 20.00. Perché: Un evento che unisce arte e scienza, trasformando la musica in un potente linguaggio universale di speranza e impegno concreto per la salute. La città di Roma si appresta a vivere una serata di grande impatto emotivo e sociale, in cui la bellezza dell’arte si pone al servizio di una causa fondamentale: la ricerca scientifica. Il concerto “Note di Luce – Quando la musica illumina”, promosso dalla Fondazione Giovanni Scambia ETS, si terrà il 9 marzo 2026 presso la prestigiosa Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Note di Luce: solidarietà all’Auditorium di Roma

