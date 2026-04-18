Beth is Dead é un retelling thriller di Piccole Donne, dalla penna di Katie Bennet in Italia é edito da Sperling & Kupfer e tradotto da Marcella del Bosco. Trama. La mattina di Capodanno, Beth March viene trovata senza vita. È distesa sulla neve, immobile e circondata dal suo stesso sangue. Le sue sorelle Jo, Meg e Amy sono sconvolte, ma non possono permettersi di crollare. Perché a Concord tutti sembrano sapere qualcosa, e nessuno è davvero innocente. E se la verità non verrà fuori, qualcuno potrebbe farla franca. Jo è un’aspirante scrittrice con migliaia di follower, pronta a tutto per un’idea che lasci il segno. Amy sogna di entrare in una prestigiosa scuola d’arte in Europa, ma il denaro per realizzare il suo obiettivo non è mai stato destinato a lei.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - BETH IS DEAD di Katie Bernet: Recensione

Recensione a Beth is dead - Katie Bernet (edito da Sperling & Kupfer)

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