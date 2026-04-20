Le nomine nel governo si avviano verso una conclusione, con il passaggio di un esponente dal ruolo locale a quello di responsabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La premier sta lavorando per finalizzare le assegnazioni dopo il referendum e per avviare le ultime settimane dell’attuale legislatura. Non si tratta di un rimpasto, ma di un processo finalizzato a definire le posizioni chiave prima della fine del mandato.

Non chiamatelo rimpasto. Giorgia Meloni si appresta a chiudere il risiko delle nomine post-referendum e a preparare lo sprint di fine legislatura. Nel prossimo Consiglio dei ministri, fissato per mercoledì, dovrebbero essere inserite le caselle dei sottosegretari mancanti. Un lavoro di cesello, più che una rivoluzione, che punta a disinnescare le tensioni e a evitare scossoni. Le ipotesi in campo delineano un mosaico costruito con attenzione. Sara Kelany è indicata per la Giustizia, in quota Fratelli d'Italia, mentre il leghista Claudio Durigon rafforzerebbe la presenza della Lega al Mef, consolidando un presidio strategico su uno dei dicasteri chiave.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il risiko delle nomine verso la chiusura: Durigon passa al Mef

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