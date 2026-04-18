Il risiko delle poltrone | Barelli al posto di Siracusano Ipotesi Durigon per il Mef

Da alcuni giorni si parla di possibili cambiamenti ai vertici di alcuni ministeri, con ipotesi di sostituzioni di figure di governo. Tra le voci più diffuse ci sono nomi di politici che potrebbero prendere il posto di altri in ruoli chiave, anche se ancora nulla è stato ufficializzato. La discussione si concentra sui possibili spostamenti di incarichi, mentre le decisioni definitive non sono state comunicate pubblicamente.

Roma, 18 aprile 2026 – Da qualche giorno la parola “rimpasto” non si pronuncia più ad alta voce. Per il governo è un capitolo chiuso ma, al netto di questo, non mancano né il fermento né le caselle ancora da riempire, dopo le dimissioni di Santanchè e di Delmastro e dopo il cambio dei capigruppo di Forza Italia a Camera e Senato. Questioni aperte, nodo dei sottosegretari in testa, e che vanno risolte presto – e bene – per blindare l’esecutivo e provare a vivere l’anno che separa dalle elezioni politiche del 2027 un po’ meno pericolosamente di quanto si prefigurasse, per la maggioranza, all’indomani del referendum. Saltato il Consiglio dei ministri di giovedì sera il Cdm che dovrebbe sbloccare lo stallo sugli incarichi sarà la prossima settimana, probabilmente mercoledì 22 aprile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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