il rinascimento nel legno di castorina

Durante la Milano Design Week, lo storico atelier Castorina presenta una collezione ispirata al Rinascimento, con pezzi che richiamano elementi artistici dell’epoca. Tra i dettagli riconoscibili ci sono la criniera del Marzocco di Donatello, le ali angeliche di Lorenzo Ghiberti e le setole del porcellino di Pietro Tacca. La collezione si concentra su dettagli simbolici e stilistici che richiamano le opere rinascimentali.

Firenze, 20 aprile 2026 – Lo storico atelier Castorina alla Milano Design Week con una collezione ispirata ai grandi del Rinascimento: dall’eco della criniera del Marzocco di Donatello alle ali angeliche di Lorenzo Ghiberti passando per le setole del Porcellino di Pietro Tacca. C’è l’eredità dei maestri della scultura toscana nella collezione ‘Chimera’, con cui Castorina 1895 parteciperà a ‘Doppia Firma’, il format che mette in dialogo il pensiero progettuale e l’artigianato di eccellenza, da martedì 21 a domenica 26 aprile nell’ambito della Milano Design Week, ispirata al tema del Grand Tour in Italia. Marco Castorina ha realizzato...🔗 Leggi su Lanazione.it

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