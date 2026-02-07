Il legno colpito da Moreo e l’errore di Meister nel finale A Verona un pareggio inutile

Nella partita di Verona, il Pisa ottiene un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Gli ospiti giocano senza riuscire a sfondare, mentre il Verona si difende bene. A pochi minuti dalla fine, un errore di Meister permette ai padroni di casa di pareggiare, anche se il risultato non cambia molto in classifica. La scena resta dominata da imprecisioni e occasioni mancate da entrambe le squadre.

di Saverio Bargagna PISA Nella scarna cronaca di Verona-Pisa, i nerazzurri terminano la sfida – anche stavolta – con la consueta nota amara. Il noioso zero a zero del Bentegodi pende comunque più dalla parte della Torre. Quando nel finale l’Hellas crolla fisicamente, la compagine diretta da Hiljemark ha la possibilità di fare la voce grossa e portarsi via l’intera posta: palo clamoroso di Moreo, paratona di Montipò su Caracciolo e Meister che si divora un gol in contropiede un minuto più tardi. Quanto basta per raccontare l’intero sforzo offensivo del Pisa (a fronte del nulla dei padroni di casa, sia ben chiaro), che si traduce in un pareggio più utile alla teoria che alla pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Orban colpisce un palo nel primo tempo