Un incendio si è verificato questa mattina in un cantiere situato nella frazione di Caratta, nel territorio di Gossolengo. Le fiamme hanno interessato e distrutto il tetto in legno di una nuova abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o eventuali danni alle strutture vicine.

Un incendio ha colpito il cantiere di una nuova abitita privata nella zona di Caratta, frazione di Gossolengo, durante la mattinata di questo venerdì 10 aprile 2026. Le fiamme hanno devastato circa 80 metri quadrati di strutture in legno destinate alla copertura del tetto, richiedendo l’intervento coordinato dei soccorsi per evitare che il rogo si estendesse alle proprietà limitrofe. L’operazione di contenimento tra Piacenza e Castelsangiovanni. La gestione dell’emergenza ha il coinvolgimento diretto delle squadre dei vigili del fuoco provenienti sia da Piacenza che da Castelsangiovanni. Grazie all’impiego tempestivo di un’autobotte, i tecnici sono riusciti a circondare l’area colpita, isolando il nucleo del calore e impedendo che le scintille raggiungessero le altre costruzioni situate nelle vicinanze del sito in costruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo nel cantiere di Gossolengo: fiamme distruggono il tetto in legno

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Il rogo sembra essersi sviluppato in un locale sulla strada. Al momento non si conoscono le cause di quanto accaduto e la presenza di persone all'interno del locale - facebook.com facebook