Il regalo di Tony Effe alla figlia Priscilla | il cappello rosa da quasi 2mila euro

Tony Effe ha regalato alla figlia Priscilla un cappellino total pink dal valore di quasi 2.000 euro. La scelta del regalo ha attirato l’attenzione, considerando il prezzo elevato e lo stile vistoso del cappello. La notizia è stata riportata da alcune fonti di settore e ha suscitato commenti tra i fan dell’artista. La consegna del dono si è svolta in modo discreto e senza ulteriori dettagli pubblicamente condivisi.

Tony Effe ha fatto un regalo davvero speciale a Priscilla: un cappellino total pink da quasi 2mila euro. La bimba non è forse la sua mini-me?.🔗 Leggi su Fanpage.it Giulia De Lellis: “Mia figlia è identica a Tony Effe” Notizie correlate Carole Middleton come una Royal: ruba il cappello alla figlia Kate e indossa la borsa da 50mila euroCarole Middleton ha partecipato al Cheltenham Festival senza la figlia Kate, dando prova di essere una Royal a tutti gli effetti. Sayf come Tony Effe: indossa gioielli da 70 mila euro sul Green Carpet inaugurale di SanremoIl giovane artista italo-tunisino si è distinto sul Green Carpet inaugurale con dei gioielli di enorme valore. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Matrimonio per Giulia De Lellis e Tony Effe? Spuntano gli abiti da sposi. Il regalo di Tony Effe alla figlia Priscilla: il cappello rosa da quasi 2mila euroTony Effe ha fatto un regalo davvero speciale a Priscilla: un cappellino total pink da quasi 2mila euro. La bimba non è forse la sua mini-me? fanpage.it Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si trattaIndice Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori Il regalo da 70.000 euro di Giulia per Tony La storia d'amore tra Tony e Giulia Tony Effe ha fatto un incredibile regalo a Giulia De Lellis ... comingsoon.it