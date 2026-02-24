Sayf come Tony Effe | indossa gioielli da 70 mila euro sul Green Carpet inaugurale di Sanremo
Sayf, noto come Tony Effe, ha attirato l’attenzione indossando gioielli per circa 70 mila euro durante il Green Carpet di Sanremo. La scelta di accessori lussuosi ha suscitato commenti tra i presenti, mentre il giovane artista ha scelto di mettere in mostra il suo stile audace. La presenza di pezzi preziosi ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di moda e musica, creando un effetto visivo forte e immediato.
Il giovane artista italo-tunisino si è distinto sul Green Carpet inaugurale con dei gioielli di enorme valore. Si va verso un nuovo "caso Tony Effe"?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
