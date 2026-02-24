Sayf come Tony Effe | indossa gioielli da 70 mila euro sul Green Carpet inaugurale di Sanremo

Sayf, noto come Tony Effe, ha attirato l’attenzione indossando gioielli per circa 70 mila euro durante il Green Carpet di Sanremo. La scelta di accessori lussuosi ha suscitato commenti tra i presenti, mentre il giovane artista ha scelto di mettere in mostra il suo stile audace. La presenza di pezzi preziosi ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di moda e musica, creando un effetto visivo forte e immediato.