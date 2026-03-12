Carole Middleton come una Royal | ruba il cappello alla figlia Kate e indossa la borsa da 50mila euro

Carole Middleton ha partecipato al Cheltenham Festival senza la presenza della figlia Kate, indossando un cappello che ha attirato l’attenzione e una borsa dal valore di 50 mila euro. Durante l’evento, si è mostrata con un atteggiamento che richiama lo stile delle reali, facendo discutere di sé per le scelte di abbigliamento. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli appassionati di eventi pubblici e moda.

Carole Middleton ha partecipato al Cheltenham Festival senza la figlia Kate, dando prova di essere una Royal a tutti gli effetti. Cosa ha indossato per l'evento speciale?