Paolo Crepet arriva alla ChorusLife Arena | sul palco Il reato di pensare

Paolo Crepet è arrivato a Bergamo e si prepara a salire sul palco della ChorusLife Arena giovedì sera. Lo psichiatra e sociologo parlerà di “Il reato di pensare”, affrontando temi legati alla libertà di pensiero e alla società di oggi. La serata è molto attesa, con molte persone pronte a ascoltarlo dal vivo.

Paolo Crepet arriva a Bergamo. Il noto psichiatra, sociologo e saggista sarà alla ChorusLife Arena giovedì 19 febbraio alle 20.30 proponendo “Il reato di pensare”, un monologo provocatorio e visionario sul valore del pensiero libero in un’epoca sempre più conformista. Nel corso della serata guiderà il pubblico in una riflessione urgente su censura, autocensura e libertà individuale, per riscoprire il coraggio di immaginare, esprimersi e dissentire. Il reato di pensare è un impercettibile filo spinato che inibisce la mente di chi ancora vorrebbe immaginare senza paura di pensare a ciò che sta pensando.🔗 Leggi su Bergamonews.it

