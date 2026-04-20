‘Il re della tornatura’ presentazione in prima nazionale il libro di Bruna Fergnani

Venerdì 24 alle 18.30 si terrà la presentazione in prima nazionale del libro di Bruna Fergnani intitolato ‘Il re della tornatura’. L’evento si svolge nell’ambito della rassegna letteraria ‘Racconti sotto l’ulivo’. La manifestazione si svolge in una location dedicata agli incontri culturali e coinvolge autori e pubblico interessati alla nuova pubblicazione. La presentazione prevede un intervento dell’autrice e un momento di discussione.