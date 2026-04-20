‘Il re della tornatura’ presentazione in prima nazionale il libro di Bruna Fergnani
Venerdì 24 alle 18.30 si terrà la presentazione in prima nazionale del libro di Bruna Fergnani intitolato ‘Il re della tornatura’. L’evento si svolge nell’ambito della rassegna letteraria ‘Racconti sotto l’ulivo’. La manifestazione si svolge in una location dedicata agli incontri culturali e coinvolge autori e pubblico interessati alla nuova pubblicazione. La presentazione prevede un intervento dell’autrice e un momento di discussione.
Venerdì 24 alle 18.30, nell’ambito della Rassegna letteraria ‘Racconti sotto l’ulivo’, sarà presentato in prima nazionale il libro di Bruna Fergnani ‘Il re della tornatura’. Nei locali dell’Ego’ Lounge di Ferrara la scrittrice parlerà con Sergio Gnudi della sua opera. Bruna Fergnani faceva.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
“Sciare Sicuro”, a Cortina la prima presentazione nazionale del libro di Francesco PersioLa sicurezza sulle piste da sci diventa protagonista di un appuntamento di grande attualità a Cortina d’Ampezzo.
Leggi anche: A Parigi, le Grimaldi fanno squadra: Alexandra di Hannover e Beatrice Borromeo in prima fila alla presentazione del primo libro della principessa