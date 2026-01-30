A Parigi, le sorelle Alexandra di Hannover e Beatrice Borromeo sono apparse insieme alla presentazione del primo libro di Charlotte Casiraghi. La figlia di Grace Kelly ha scelto la capitale francese per il suo debutto come scrittrice, un passo importante che ha attirato l’attenzione di tutti.

P arigi si conferma il palcoscenico perfetto per le grandi tappe della vita di Charlotte Casiraghi. Non più solo “ambassador” di Chanel o icona di stile globale, la nipote di Grace Kelly ha appena segnato un traguardo fondamentale: il suo debutto letterario. La “principessa filosofa” ha scelto la libreria “7L”, fondata nel 1999 da Karl Lagerfeld, l’uomo che per primo la instradò verso la grande letteratura. È qui che Charlotte ha presentato il suo primo libro, La Fêlure (edito da Julliard). In prima fila, la figlia di Carolina di Monaco ha potuto contare su due sostenitrici d’eccezione: la sorella Alexandra di Hannover e la cognata Beatrice Borromeo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Parigi, le Grimaldi fanno squadra: Alexandra di Hannover e Beatrice Borromeo in prima fila alla presentazione del primo libro della principessa

Approfondimenti su Grimaldi Charme

La principessa Charlotte Casiraghi torna in libreria con un nuovo libro,

Beatrice Borromeo ha deciso di sfidare le regole del dress code alle sfilate di moda.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Grimaldi Charme

Argomenti discussi: Ricami, fiori e organza: è un film l'alta moda di Antonio Grimaldi; L'alta moda da sogno di Antonio Grimaldi a Palazzo Besso; La Principessa Charlène di Monaco compie 48 anni: il Palazzo pubblica un nuovo ritratto; The Best Awards, la Principessa Vittoria Romanovna e la socialite messicana Adriana Abascal tra le personalità premiate a Parigi da Massimo Gargia.

L'alta moda da sogno di Antonio Grimaldi a Palazzo Besso(di Patrizia Vacalebri) (ANSA) - ROMA, 26 GEN - Arte e alto artigianato convivono nella nuova bella collezione di alta moda di Antonio Grimaldi, il bravo couturier campano adottato da Roma, che dopo q ... msn.com

COGNATE A PASSEGGIO! Passeggiata parigina per Beatrice Borromeo Casiraghi e Tatiana Santo Domingo Casiraghi di ritorno dalla sfilata Dior Haute Couture. Affiatate, le due sono mogli di due fratelli, Pierre e Andrea Casiraghi e nuore della principessa C - facebook.com facebook

La reale nella veste di una modern mum grazie a questo look di Dior: Beatrice Borromeo in mom jeans e blazer fiorato al front row couture x.com